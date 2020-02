Live-Ticker: Ornella Muti nennt Lugner süß!

Tänzerinnen präsentieren Ball-Looks

Letzte Tipps für das perfekte Opernball-Outfit konnte man sich im Rahmen des vierten "Couture Salon" gegenüber der Oper im Hotel Bristol holen. "Es muss natürlich funkeln am Opernball!" meinte Organisatorin Maria Großbauer. Das gilt vor allem für Schuhe, Taschen und Schmuck - wer das Outfit selbst schlicht halten möchte, liegt durchaus richtig. Aber auch mit dem Motto "Mehr ist mehr" bleibt man derzeit durchaus auf der sicheren Seite. Als Models fungierten die bei dem Ball der Bälle ebenfalls auftretenden Tänzerinnen des Staatsballetts. Ein roter Faden war bei den vorgestellten Kleidern von heimischen Mode-Machern wie NIKO NIKO, Erika Suess, Magdalena Adriane, Maurizio Giambra und In Or Near kaum zu erkennen: Gold, Federn, Rüschen, so gut wie alle Farben und Materialen. Alles scheint heuer möglich, solange das Outfit bodenlang ist und die Ballprinzessin sich wohl fühlt. Zu lange sollte die Schleppe aus praktischen Gründen nicht sein.

Aufsehen erregte vor allem die erste Solotänzerin Olga Esina, die mit ihrer asymmetrischen güldenen Kreation alle Blicke auf sich zog. Das lag auch an der extravaganten Aufsteckfrisur von Steinmetz-Bundy: Man trägt jetzt einen Chignon am Vorderkopf, der an einen Fascinator erinnert. Tanz-Star Kiyoka Hashimoto überzeugte in zurückhaltendem Altrosa mit funkelndem Cape, Elena Bottaro und Madison Young zeigten sich in klassischer aufwendiger Ballmode.