Lugner-Gast Macpherson: Ihre Starallüren

Supermodel Elle Macpherson ist der diesjährige Gast von Richard Lugner am Opernball. Schon im Vorfeld gab es ein paar Probleme. Zuerst hätte ein Gast aus L.A. kommen sollen, dann gab es eine Absage. Schließlich war die Rede von zwei Stargästen. Doch es musste der bereits fixierte Zweitgast wieder kurzfristig ausgeladen werden, da der Erstgast offenbar keine Konkurrenz in der Loge wünscht.

Friseur eingeflogen

Lugner City verriet der Baumeister, dass besonders eine deutsche Medienagentur, die zwischen ihn und seinen Stargast geschaltet wurde, Probleme macht. Viele Auflagen gäbe es - und Sonderwünsche. Bei der Präsentation in derverriet der Baumeister, dass besonders eine deutsche Medienagentur, die zwischen ihn und seinen Stargast geschaltet wurde, Probleme macht. Viele Auflagen gäbe es - und Sonderwünsche.

Sonderwünsche

Einer davon dreht sich um die Mähne des ehemaligen Supermodels. Elle wünscht sich nämlich einen Hairstylisten aus Deutschland. "Die österreichischen kennt sie nicht", so der Baumeister. Also wird aus Köln jemand eingeflogen, der Macpherson die Haare macht. Leider scheint sie auch keinen österreichischen Designer für ihr Kleid zu wollen. In London will Elle für eine Robe shoppen. Ob das der einzige Sonderwunsch bleiben wird?