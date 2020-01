Lugner: "Rogers sagt, sie ist die Richtige"

oe24.TV: Wer wird neben Lindsey Vonn Ihre Ball-Begleitung?



Richard Lugner: Ich kann es derzeit nicht sagen, weil die Loge eine Sardinendose ist und der Platz begrenzt.

Karin Karrer: Es ist überhaupt kein Problem, wenn es mit dem Opernball nicht hinhaut, weil wir gehen auch auf andere Bälle. Es muss nicht immer Kaviar sein. Falls doch, würde ich mich natürlich freuen.

oe24.TV: Wie würden Sie Ihre Beziehung beschreiben?



Lugner: Wir sind in der Testphase. Wie die Regierung. Gerda Rogers hat gesagt, sie ist ihr die Liebste von allen.

oe24.TV: Sie arbeiten nicht in der Lugner City …



Karrer: Nein, ich habe meinen eigenen Job.

Lugner: Es wäre schon mein Wunsch, sie in die Lugner City zu nehmen. Ich bin 87 und ich will ja, dass das Werkl auch weiter läuft und meine Partnerin hätte da sicher Chancen, dass sie Begünstigte in der Stiftung ist.