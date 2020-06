Lugner: Sorge um 'Baby-Elefanten'

Sie waren ein Herz und eine Seele -Daniela Kennedy, eine Freundin von Richard Lugner, und ihre Mama, die letzte Woche unterwartet aus dem Leben gerissen wurde. Eine verstopfte Arterie wurde ihr zum Verhängnis. Die Trauer bei Tochter Dani sitzt tief. So tief, dass sich auch Richard Lugner Sorgen um sein Streichelzoo-Mitglied macht, dem er erst kürzlich den Kosenamen "Baby-Elefant" gegeben hat.

Sorge. "Wir sind ständig in Kontakt und Dani heult Rotz und Wasser am Telefon. Ihr fällt alleine die Decke auf den Kopf", so Lugner im ÖSTERREICH-Talk. In Mörtel hat Kennedy in dieser schweren Zeit nicht nur einen Freund, sondern auch eine neue Vaterfigur. "Ich bin jetzt ihr Papa, dass sie kein Waisenkind sein muss", seufzt Lugner. Am Wochenende hätte Kennedy bei Bambis Geburtstag und TV-Dreharbeiten mit von der Partie sein sollen, was sie jetzt aber aus verständlichen Gründen abgesagt hat.