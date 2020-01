Lugner enthüllt Opernball-Star

Spannend. Wenn es um seinen Opernball-Stargast geht, schweigt der sonst so redselige Baumeister Richard Lugner (87) monatelang. Heute wird er das Geheimnis lüften. Zuletzt wurde spekuliert, dass es sich um Schauspielerin Meg Ryan (58) handeln könnte. Grund: Lugner bezog seine Stars in den letzten Jahren immer von der gleichen Agentur und sagte bereits im Vorfeld, dass es eine amerikanische Schauspielerin sei. In der Kartei ist sie die einzige Mimin, die noch nicht beim Opernball war.

Privat. In letzter Zeit sieht man den Bau-Löwen öfter mit „Zebra“ Karin Karrer. Sie soll auch seine persönliche Begleitung für den Opernball sein.

Bisher gab er sich aber immer etwas genervt, wenn man ihn darauf ansprach: „Ich muss mir das erst überlegen.“ Heute bei der Pressekonferenz in der Lugner City wird sich einiges aufklären.