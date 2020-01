Lugner holt "Linzi" Vonn zum Opernball

Andrang. Das Lugner Kino war gestern früh bis auf den letzten Platz gefüllt, als ­Richard Lugner (87) zur Pressekonferenz bat. Die Spekulationen um einen Hollywoodstar als Gast am Opernball fanden dabei ein Ende, als Mörtel Ski-Queen „Linzi“ Vonn (wie er ihren Namen ausspricht) präsentierte. Als Begründung, warum er Lindsey Vonn (35) anstatt eines Schauspiel-Stars holte, meinte Lugner: „Richard Lugner wildert im Gemüsegarten der schönen Frauen.“ Ein weiterer Grund dafür könnte aber auch sein, dass Vonn Deutsch spricht und somit die Sprachbarriere wegfällt.

© Getty Images

Fast heimisch. Vonn wird mit ihrer Schwester, mit der sie letztes Wochenende auch beim Hahnenkammrennen in Kitzbühel war, zum Ball kommen. Ihr Verlobter P. K. Subban wird nicht dabei sein. Ob Lugners heimische Ball-­Begleitung am 20. Februar sein „Zebra“ Karin Karrer sein wird, ließ der Baumeister noch offen.

Heißes Date für Baumeister

Scharf. Dass Lindsey Vonn schon immer auch abseits der Piste ein absoluter Hingucker war, ist kein Geheimnis. 2017 veröffentlichte sie ihr Buch „Strong Is the New Beautiful“, in dem sich Lindsey auch nackt in Abfahrtpose zeigte. Ein Foto, das auch Lugner beim Pressetermin voller Stolz zeigte.

© Instagram

›Zebra‹ keine Fix-Starterin am Ball

Fraglich. Die einzige Begleitung von Richard Lugner beim Opernball ist zurzeit Tochter Jacqueline. Wer von seinem Streichelzoo mit dabei ist, ließ Mörtel gestern noch offen. Und das, obwohl seine aktuelle Begleiterin Karina „Zebra“ Karrer bei der Pressekonferenz mit dabei war. Auch Ex „Bambi“ gilt als heiße Anwärterin auf einen Logenplatz.

© Andreas Tischler / Vienna Press