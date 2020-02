Lugner tanzt mit Mut(t)i

Alte Schule. „Wir haben nun Ornella Muti als neuen attraktiven Gast für den heurigen Opernball und eine fixe Zusage“, ließ Richard Lugner (87) gestern Mittag die Medien wissen. Zu sonderlichen Begeisterungsstürmen war aber niemand wirklich hingerissen. Muti (64) zählte zur großen Generation der Italo-Diven, die vor allem in den 80er-Jahren Karriere machte. Den Sprung nach Hollywood wagte die sexy Schauspielerin ebenfalls – allerdings erfolglos.

Heiß. Muti wusste sich schon in jungen Jahren perfekt in Szene zu setzen und posierte nackt in zahlreichen Männer-Magazinen. Muti spielte in über 60 Filmen mit und erhielt zahlreiche Filmpreise.

Ersatz. Dass Ornella Muti nicht Lugners erste Wahl war, ist kein Geheimnis. Nach der Absage von Lindsey Vonn wollte er sich zwei Hollywood-Stars angeln. Die Erste sagte gleich ab und zweitere ließ Lugner gestern via Telefon wissen, dass er ihren Namen noch nicht nennen dürfe. Das war Mörtel Donnerstagabend endgültig zu viel. Er sagte letztendlich ab. Insidern zufolge hätte es sich dabei um Liz Hurley gehandelt, die allerdings zu hohe Ansprüche gestellt haben soll. Zumindest hat er mit Muti jetzt den Ersatz vom Ersatz vom Ersatz.