Lugner völlig abgehoben

Menschlich. Vor wenigen Tagen starb die Mutter von Richard Lugners „Baby-Elefanten“ Daniela Kennedy völlig unerwartet. Seitdem übernahm Mörtel die Vaterrolle für sein Streichelzoo-Mitglied. Und weil ihn ihr Schicksal nicht kaltlässt, ließ sich Lugner etwas Besonderes einfallen.

Freude. So schnappte er sich kurzerhand Ex-Freundin Nina „Bambi“ Bruckner, mietete einen Hubschrauber und flog damit zu Kennedy in die Steiermark zum Essen beim Roanwirt in St. Lorenzen im Mürztal. Ein perfekter Tag, bei dem Dani Kennedy ein wenig Ablenkung von ihrer Trauer hatte.

