Lugner wieder mit Zebra vereint

Auch mit seinen 87 Jahren legt Richard Lugner, wenn es darauf ankommt, gerne selbst Hand an. So betätigte er sich dieser Tage als Erntehelfer beim Spargelstechen in Aderklaa. Eine zugegebenermaßen nicht ganz uneigennützige Aktion des Baulöwen. Der geerntete Spargel war eine Überraschung für seine Freundin Karin „Zebra“ Karrer, die er seit Wochen vermisst. „Mein Zebra ist für mich so weit weg wie Afrika“, seufzte er kürzlich.

Comeback

Am Wochenende wurde der geerntete Spargel gekocht und seinem Zebra auf seiner Döblinger Terrasse mit Blick über Wien beim lange ersehnten Wiedersehen serviert. „Die Freude war sehr groß! Doch durch die Masken- und Abstandspflicht war es leider nur die halbe Miete“, schmunzelt Mörtel im ÖSTERREICH-Talk. Sorgen macht er sich um seine Beziehung aber keine – dafür um seine Figur. „Ich habe in der Krise vier Kilo abgenommen, die ich mit einem Kilo Spargel jetzt sicher wieder oben habe.“