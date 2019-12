Lugner: zeigt seine Begleitung

Paradies. Richard Lugner (87) genießt das schöne ­Leben auf den Malediven. Das beweist er täglich mit neuen Schnappschüssen aus dem Paradies. Spricht man ihn jedoch auf seine Begleitung an, so hüllt er sich in Schweigen. „Sie ist medienscheu“, sagt er und schickt kommentarlos ein Foto einer Blondine, die ­einen Handstand vor der Traumkulisse macht.

© all Nur dieses Foto schickt Mörtel von seiner Begleiterin.

Auch auf mehrmaliges Nachfragen bekommt man keine Antwort darauf, wer die Dame ist. Silvester wird er jedenfalls mit ihr am weißen Sandstrand feiern, und wer weiß, vielleicht sieht man sie ja dann doch am Opernball an seiner Seite über den Red Carpet spazieren …

N. Martens