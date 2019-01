Lungenentzündung! Große Sorge um Helmut Berger

Den 74 Jahre alten Schauspieler Helmut Berger hat wieder eine Lungenentzündung erwischt.

Bereits zum dritten Mal in Folge muss sich Berger darum in einem Spital behandeln lassen, berichtet die Bild. Berger liege derzeit in einer Klinik in Salzburg. Sein Manager Helmut Werner sagt zum Zustand des "Dschungelteilnehmers" der Staffel 2013: "Wir sorgen uns um Helmut, gehen aber davon aus, dass er bald wieder genesen wird."

In seiner Jugend galt Berger als "schönster Mann der Welt", jahrelang hatte er mit Alkoholproblemen zu kämpfen. 2018 sagte er in einem Interview mit RTL, dass er sich nun endgültig vom schlechten Lebensstil verabschieden wolle: "Ich habe in den Spiegel geschaut und gemeint, das geht so nicht weiter."