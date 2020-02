MADONNA lädt zum Beauty Day

Trends. Am Samstag, 22. Februar, lädt MADONNA zum zweiten Beauty Day in die MGC Messe in Wien. Einen ganzen Tag lang stellen dort wieder nationale und internationale Koryphäen ihre Expertise auf den Gebieten Beauty und Lifestyle zur Verfügung. Mit dabei sind heuer unter anderen auch Moderatorin Verona Pooth, Topmodel Barbara Meier, Influencer Riccardo Simonetti oder Make-up-Artist Boris Entrup.

Dazu präsentieren zahlreiche Aussteller ihre neuesten Produkte. Ausprobieren ist natürlich erlaubt und sogar sehr erwünscht. Auf madonna.oe24.at können Sie zwei Red Tickets für den ­MADONNA Beauty Day gewinnen. Diese beinhalten den Eintritt und Zutritt zum gesamten Programm ab 10:30 Uhr, einen Welcome Drink und eine Goody-Bag im Wert von 100 Euro (solange der Vorrat reicht).

Vorträge. Neben den zahlreichen Produkten werden auch Profis wie Model und Influencerin Natalie Kreuzmayr Podiumsvorträge zu spannenden Themen aus den Bereichen Beauty & Lifestyle halten. Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets, denn es wird wie im Vorjahr wieder mit einem Riesen-Andrang gerechnet.