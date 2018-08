Manker: Hochzeit auf der Bühne

Besiegelt

Nach 13 Jahren wilder Ehe machte man nun endlich Nägel mit Köpfen. Enfant terrible Paulus Manker (60) gab seiner Freundin, Moderatorin Elisabeth Auer (41), kurz vor der 500. Vorstellung von Alma – A Show Biz ans Ende das Jawort. Für Manker ist es der Beginn von etwas Neuem. Samstagabend war es schließlich so weit: Auf der Theater-Bühne in Wiener Neustadt traute eine Standesbeamtin die beiden. Danach ging die Hochzeit nahtlos in das Stück über. Eine extravagante Liebes-Show auf der Theater-Bühne! Das passt zum exzentrischen Regisseur.

Feier

Nach der „Zeremonie“ und dem umjubelten Stück feierten Manker und Auer gemeinsam mit 70 geladenen Gästen wie Michael Haneke oder Martina Ebm. Inklusive eines gigantischen Feuerwerks. „Wir haben Wiener Neustadt erleuchtet“, freut sich Auer im ÖSTERREICH-Talk.