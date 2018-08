Mankers Hochzeit als Kult-Theater

Extravagant. Dass es keine durchschnittliche Hochzeit werden würde, war schon im Vorhinein bekannt. Schließlich trat gestern nicht irgendwer vor den Traualtar, oder besser gesagt auf die Theaterbühne, sondern Enfant terrible Paulus Manker (60). Er gab gestern seiner Langzeitfreundin Elisabeth Auer (41) im Rahmen der 500. Vorstellung von Alma – A Show Biz ans Ende in Wiener Neustadt das Jawort. Vor Beginn der Vorstellung um 19 Uhr vollzog eine Standesbeamtin die Trauung auf der Bühne und die Hochzeit ging danach nahtlos in das Stück übergehen.

Keine klassische Hochzeit für Theater-Star

Unkonventionell. Was die Braut getragen hat, wurde bis zuletzt geheim gehalten. Eines meinte die Journalistin Auer aber schon vor der Hochzeit. „Was ich anziehe, halte ich für völlig unwichtig. Im Zweifelsfall greife ich in den Kasten und ziehe an, worauf ich an dem Tag Lust habe. Wir sind da anders gestrickt. Es geht uns um das Fest und um unsere Verbindung“, so die Braut zum Seitenblicke-Magazin. Sie heiratete in Schwarz.

Flitterwochen müssen warten wegen "Alma"

Party. Nach der Vorstellung stand eine Feier in den Raxwerken am Programm. Mit rund 70 geladenen Gästen wurde Mankers und ­Auers Bund fürs Leben bis spät in die Nacht hinein gefeiert. Flitterwochen müssen allerdings warten, denn heute Abend steht Manker in der 501. Alma-Vorstellung bereits wieder auf der Bühne.

Manker: Vom Hochzeits-Muffel zum Ehemann

Wilde Ehe. 13 Jahre lang waren Elisabeth Auer und Paulus Manker ein ungleiches, aber harmonisches Paar. „Heiraten – nur über meine Leiche!“ war jahrelang Mankers Motto. Bis zum 25. Jänner 2018, wo er im Restaurant Bodega Marques anlässlich seines 60. Geburtstags seiner Elisabeth ­einen Antrag machte. „Jetzt muss ich auch einmal etwas zurückgeben. Elisabeth, willst du meine Frau werden?“, so Mankers Frage, die Auer mit einem Ja beantwortete.



Gestern, exakt sieben Monate später, sollte die wilde Ehe legalisiert werden. Wild bleibt sie aber sicher weiterhin.