Mankers schräge Hochzeit

Unkonventionell

Morgen ist es endlich so weit und das Enfant terrible der heimischen Theaterwelt Paulus Manker kommt unter die Haube. Dass die Hochzeit einer Inszenierung im Manker-Stil gleichkommt, versteht sich dabei von selbst. Vor der 500. Aufführung seiner legendären Alma – Eine Show biz ans Ende wird er seine Elisabeth Auer in der Serbenhalle in Wiener Neustadt ehelichen. Dennoch eine völlig neue Erfahrung für Manker.

Überraschung

„Er ist sehr aufgeregt, aber im positivsten Sinn“, grinst Ehefrau in spe Auer im Seitenblicke-Talk. An eine Hochzeit wollte die Sportjournalistin bist zum Schluss nicht glauben, denn jahrelang galt Manker als Heiratsmuffel. Bis er ihr Ende Jänner einen Antrag machte.

Party

Die Hochzeit selbst wird von der halbwegs förmlichen Trauung auf der Bühne nahtlos in das Stück übergehen, wo Manker dann erstmals als verheirateter Mann den Kokoschka geben wird.



Danach wird im Ambiente der ehemaligen Waffenfabrik gefeiert. „Uns geht es darum, ein wunderschönes Fest mit lieben Freunden zu feiern – und damit unsere Liebe zu besiegeln.“ Eine Liebe, die auch nach der Hochzeit sicher nicht konventionell wird.