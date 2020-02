Marcel Hirscher feierte sein Pisten-Comeback

Die Piste des alten Flughafens von Zell am See war am Wochenende Schauplatz eines besonderen Rennens. Rallye-Cross-Boliden, Porsches und Oldtimer gaben auf der Schneepiste Vollgas – teils mit Ski-Helden am Abschleppseil. Mittendrin auch Ski-Pensionist Marcel Hirscher, der im 600-PS- Audi eine mehr als gute Figur macht.

© Getty Images

Der Nervenkitzel liegt ihm offenbar im Blut. Ebenso wie Ski-Kollege Aksel Lund Svindal, der sowohl im Wagen als auch auf Skier VIPs wie Wolfgang und Ferdinand Porsche sowie Formel-1-Legende Gerhard Berger beeindruckte.