Mathea: Geheimnis um neue Liebe

„Es wurde mir geraten, die CD zu verschieben, doch ich war dagegen: Jetzt haben die Fans etwas, auf das sie sich freuen können!“ Austropop-Queen Mathea (21) bringt nach Hits wie 2x oder Chaos am 1. Mai ihr Debüt-Album M. 12 Hits als Soundtrack gegen die Krise: „Das sind ehrliche und autobiografische Geschichten“, verrät sie im ÖSTERREICH-Interview.

Liebes-Hits

Im Vordergrund steht die Liebe: Mit 02:46 vertont sie wieder eine Trennung („Da geht es um einen anderen Ex-Freund als bei 2x: Es gibt Beziehungen, die ins Nichts führen“) und bei Wollt ich dir nur sagen schiebt sie die Zeilen „dass ich dich Liebe“ nach: „Das geht an einen jungen Mann, in den ich mich im Sommer verliebt habe.“ Ob sie mit ihm jetzt die neue Wohnung in Wien teilt, lässt sie offen. „Wer sagt denn, dass diese Liebe aufgegangen ist?“

Keine Sorgen

Generell hat sich Mathea, auch dank einiger Wohnzimmer-Konzerte, an die Quarantäne gewöhnt: „Am Anfang hatte ich ein wenig Panik, aber mittlerweile tut mir das Herunterfahren gut.“

Auch Geldsorgen plagen sie noch nicht: „Ich bin Gott sei Dank noch flüssig und somit nicht so schlimm betroffen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das für viele andere Künstler existenzbedrohend ist.“