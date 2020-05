Mathea stürmt mit neuem Album auf Platz 1

„Wenn es auf Platz 1 geht, wäre das natürlich abnormal, aber ich lasse alles auf mich zukommen“, meinte Austro-Popstar Mathea im ÖSTERREICH-Interview noch vor wenigen Tagen. Gestern, am Tag der Veröffentlichung ist dann genau das eingetreten. Matheas Debüt Album M schaffte es noch am gleichen Tag auf Platz eins der iTunes-Charts. Ein Indikator dafür, dass es demnächst auch in den Austria-Top-40 ganz vorne mit dabei sein wird. Damit nicht genug, brachte die Sängerin mit dem Album auch ihr erstes Buch auf den Markt. M ist ein futuristisches Märchen in einer fiktiven Welt, gepaart mit realen Erlebnissen der Künstlerin. Erhältlich ist das Werk in der Fan-Box, gemeinsam mit der neuen CD.

Beim gestrigen Album-Release stand ein Wohnzimmer-Konzert mit Gästen wie Mark Forster am Programm.