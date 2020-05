Mausi Lugner eröffnet Wörthersee-Saison

Es waren sieben harte Wochen für Christina Lugner. Ihr Einsatz als Putzfrau hat sich aber gelohnt. Selten strahlte ihr Luxus-Domizil mehr. Doch damit ist jetzt Schluss. Mausi will raus! Und jetzt hat sie auch die Möglichkeit, dem Isolations-Alltag zu entfliehen.Nach Kärnten zieht es Richard Lugners Ex-Frau, wo sie am 15. Mai die Badesaison am Wörthersee mit einem Sprung ins – noch sehr kühle – Nass eröffnen wird. „Ich glaube, ich habe mich no nie so auf einen Urlaub gefreut wie jetzt“, grinst Mausi im ÖSTERREICH-Talk.