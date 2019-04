Mausi: Traum-Body mit 53!

Dass Christina Lugner schon des Öfteren, was ihre Schönheit betrifft, nachgeholfen hat, ist kein Geheimnis. Und dazu steht Mausi auch. „Mein Beauty-Rezept sind die drei Ws – Wasser, Wein und Worseg“, scherzt Lugner immer wieder. Auch vor Ostern begab sie sich für ein Goldfäden-Lifting in die Hände von Beauty-Doc Artur Worseg, um den bevorstehenden Urlaub in neuem Glanz genießen zu können. „Ich bin von Freunden auf eine Yacht in Italien eingeladen“, freut sich Mausi im ÖSTERREICH-Talk.

Und dort zeigt sie nicht nur ihr frisch geliftetes Gesicht, sondern auch ihren Body. Kein Gramm Fett an den Rippen und eine Traumfigur – und zwar ganz ohne fremde Hilfe. Dafür trainiert Lugner aber auch fast täglich. Respekt!

© privat