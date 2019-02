Wir haben endlich unsere eigene Helene Fischer und gleich einen neuen Wirbelwind in der Schlager-Pop-Welt. Die Kärntnerin Melissa Naschenweng (28) hält mit der CD Wirbelwind schon den zweiten Platz eins der Austria-Top-40-Album-Charts und damit Topseller wie das Neujahrskonzert oder DJ Ötzi in Schach. Mit frechen Schlager-Pop-Songs ("I steh auf Bergbauernbuam"), bunter Ziehharmonika und sexy Pin-up-Look begeistert sie das ganze Land. Und hat auch bereits in Deutschland viele Fans (Platz 4).

Langer Weg

Der Erfolg kam für die Lesachtalerin alles andere als über Nacht: Schon 2010 holte sie beim Volksmusik-Grand-Prix Melodien der Alpen den zweiten Platz, 2012 gab’s das Debüt im Musikantenstadl und die erste CD Oanfoch schen, oanfoch du. 2014 rockte Melissa die Casting-Show Herz von Österreich und 2016 sogar das Donauinselfest. Nach acht Hit-Singles (Gott is a Dirndl) und Schlager-TV-Marathon von Silbereisen bis zu Wenn die Musi spielt ist sie jetzt die neue Chart-Queen. „Endlich zahlt sich die harte Arbeit der letzten Jahre so richtig aus.“

Witzig: so wie einst Andreas Gabalier studierte auch Naschenweng Jus. Brach das Studium aber für die Musik-Karriere ab.