Micaela Schäfer: Zu freizügig für Salzburger Alm?

Diese Performance von Nackt-Model und DJane Micaela Schäfer polarisierte mal wieder.

Schäfer: Nicht jedem gefiel ihre Nackt-Show

Die 36-Jährige wurde für einen Auftritt bei der Walleggalm in Saalbach-Hinterglemm gebucht. Schäfer machte, was sie immer macht und womit sie ihr Geld verdient: leicht bekleidet für gute Stimmung sorgen. Doch laut tz.de gefiel die Show des Nackt-Models nicht allen Anwesenden. Manch ein Almbesucher war deutlich irritiert von der Nackt-Darstellung Schäfers.

Fans freuten sich

Lediglich mit einem String-Bikini bekleidet, dazu weiße Stiefel tragend, tanzte die nackige DJane bei Minusgraden im Außenbereich der Hütte umher - auf den Bildern, die sie selbst auf Instagram gepostet hat, sieht man die irritierten Blicke der Anwesenden. Waren denen die nackten Tatsachen zu viel? Oder machten sie sich Sorgen um Schäfer, dass sie sich vielleicht verkühlen könnte? Immerhin sah man deutlich, dass Schäfer Gänsehaut an den Pobacken hatte ... Den Fans des Nackt-Models gefiel, was sie sahen, und so hört man auch einige zustimmende Rufe.