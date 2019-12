Milliardär René Benko erobert Deutschland

Umtriebig. Erst letzte Woche strahlte Austro-Milliardär René Benko am Red Carpet beim Re-Opening des von ihm gekauften KaDeWe-Shopping-Tempels in Berlin. An seiner Seite: Ehefrau Nathalie.

Am Montag glänzte Benko dann in München beim traditionellen Zicklein-Essen des Netzwerkers Stavros Kostantinidis und seiner Frau Saskia. Nur, diesmal feierte Benko ohne Ehefrau. Dafür wollte das Glamour-Paar gestern Abend zum 50-Jahr-Jubiläum von ÖSTERREICH-Herausgeber Wolfgang Fellner wieder gemeinsam auftreten (siehe S. 2 & 3).

Schillernd. In München ebenfalls mit dabei war auch Kristall-Girl Victoria Swarovski, die einen der seltenen gemeinsamen Auftritte mit ihrem Ehemann Werner Mürz absolvierte und mit Uschi Glas & Co. feierte.