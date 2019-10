Miss Vienna Körmer wird jetzt Popstar

Geschenk. Ein Luxus-Penthouse am Wiener Graben, tanzende Stars, Cocktails von der Szene-Bar Roberto und eine prominent besetzte Gästeliste – der 24. Geburtstag von Miss Vienna Beatrice Körmer wurde gestern Abend mit einem fulminanten Fest gefeiert. Julian F. M. Stoeckel flog extra aus Deutschland ein, Ingrid Diem und Su Mathurin komponierten gar einen eigenen Geburtstagssong für die Jubilarin. Und DJ Ötzis Ex-Produzent Klaus Biedermann sorgte für Stimmung am Mischpult. Das große Highlight lieferte jedoch Bea selbst, denn die Schöne präsentierte im Rahmen ihres Ehrentags ihre erste Single One And One Makes Two. Damit machte sich sich selbst das größte Geschenk.

Traum-Reisen. Am 10. Oktober fliegt Körmer für ein Fotoshooting nach Las Vegas – die Reise ist übrigens ein Geschenk von MAC-Chef Jörg Rigger und dessen Gattin Kerstin. Das Kriegsbeil (der Streit um die Missenkrone) ist also endgültig begraben.

Auch von Körmers Freund, Unternehmer Heimo Turin, gab es ein besonderes Geschenk. Er spendiert seiner Liebe eine Malediven-Reise. „Diese treten wir im November an.“