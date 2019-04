Knalleffekt im und der Organisatorin der Miss-Vienna-Wahl Agnes Goebel. Am Sonntagabend kündigten die Miss-Austria-Masterminds Kerstin und Jörg Rigger „mit sofortiger Wirkung alle Lizenzverträge mit Agnes Goebel für die Wahl der Missen von Wien, Niederösterreich und dem Burgenland“. Und es kommt noch dicker: Beatrice Körmer, umstrittene Siegerin der Miss-Vienna-Wahl am 25. April, soll ihre Krone verlieren: „Die Wahl wird wiederholt. Die Miss Austria Corporation kann aufgrund der jüngsten Vorfälle das Ergebnis der Wahl zur Miss Vienna so unter keinen Umständen anerkennen“, erklärte das Ehepaar Rigger schriftlich.

Positive Schwingungen

Doch Beatrice, die gewählte Miss Vienna, zeigt sich in einem Instagram-Posting kämpferisch, möchte sich nicht so schnell unterkriegen lassen, wie es scheint. Sie schreibt darin (übersetzt ins Deutsche): "Wenn Menschen Steine nach dir schmeißen, dann wirf sie nicht zurück. Sammle sie ein und bilde dein Königreich damit." Dazu verwendet sie die Schlagworte: "Nimm es leicht", "gib niemals auf" und "positive Schwingungen". Das Bild zeigt Beatrice mit einem Lächeln, auf einer Wiese liegend und einem Regenbogen im Hintergrund

Schwere Anschuldigungen

Nach Vorwürfen der allzu großen Nähe zu Millionär und Körmer-Freund Heimo Turin gegenüber Agnes Goebel und einigen Juroren will die Miss Austria Corporation eine „neue und absolut unabhängige Jury installieren“.

Und um den „schwer wiegenden Anschuldigungen" gegen die Lizenznehmerin (Anm.: Goebel) entgegenzuwirken, versichern die Riggers, „dass die fachkundigen Jury-Mitglieder in keiner Weise in einem Verhältnis zu einer der Kandidatinnen stehen werden. Die Chancengleichheit aller Kandidatinnen hat oberste Priorität.“