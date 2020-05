Miss Vienna: Sexy wie nie

Scharf. Vor rund einem Jahr eroberte Beatrice Körmer die Wiener Missen-Krone unter vielen Turbulenzen. Das hat die fesche 24-Jährige aber schon lange hinter sich gelassen und legt eine Top-Karriere aufs Parkett. TV-Auftritte, Modeschauen und zahlreiche Shootings absolvierte Bea im letzten Jahr. „Ich kann es immer noch nicht ganz glauben. Es ging von 0 auf 100 in so kurzer Zeit. Ich arbeite hart, aber genieße jeden Tag“, meint die Miss im ÖSTERREICH-Talk.

Shootingstar. Aber nicht nur am Laufsteg ist Körmer erfolgreich. Soeben erschien ihre erste Single One & One, die bereits in die Top 5 der Radio Austria Hitwahl stürmte. Ein zweiter Song ist bereits im Entstehen!