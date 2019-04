Miss-Vienna-Wahl: Jetzt spricht Mausi Lugner

Christina "Mausi" Lugner, die bei der inzwischen annullierten Wahl zur Miss Vienna in der Jury saß, wehrt sich gegen. "Ich kann das für meine Person vollkommen ausschließen, ich werde da heute noch eine eidesstattliche Erklärung abgeben", kündigte sie am Dienstag gegenüber der APA an. Die gewählte Beatrice Körmer sei vielmehr das "beste Gesamtpaket gewesen".