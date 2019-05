Miss Vienna wird heute in Wien gewählt

Es ist nicht nachvollziehbar, warum genau die Miss-Vienna-Wahl neu ausgetragen werden muss, da sich die im Raum stehenden Vorwürfe gegen Siegerin Beatrice Körmer in Luft aufgelöst haben. Körmer tritt übrigens nicht mehr an. Dazu kommt, dass die neue Wien-Miss in Linz (!) gewählt wird.

Schräg

Heute gegen 19 Uhr soll die neue Wiener Beauty-Queen feststehen. Gewählt wird sie am späten Nachmittag im Linzer Marriott Hotel von einer „Fachjury“, bei der außer Ex-Mister-Austria Alberto Nodale kein Mitglied in der Öffentlichkeit steht.

Gleichzeitig wird auch die Miss Online gekürt. Ob es eine Salzburg-Miss geben wird, ist hingegen weiterhin unklar.