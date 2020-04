Missen versüßen uns die Quarantäne

Traumhaft. In der Selbstisolation haben auch die heimischen Missen jede Menge Zeit – diese nützen sie, um uns mit sexy Fotos zu erfreuen. Allen voran ist es Ex-Miss-Vienna Katharina Mazepa, die ihren gestählten Traumkörper täglich in neue Posen wirft und auch gerne ein bisschen mehr zeigt. Die Sonne in Spanien genießen zurzeit Ex-Miss-Austria Silvia Schachermayer und Ex-Miss-Oberösterreich Natalie Kreuzmayr. Ihre Bikini-Quarantäne sieht beinahe aus wie Urlaub.

Österreich. Miss Vienna Beatrice Körmer und Ex-Miss-Austria Annika Grill sind in der Heimat geblieben, zeigen sich aber auch hier nicht minder sexy.