Am 16. Mai drückt ganz Österreich Pænda die Daumen. Beim 2. Semifinale in Israel muss sie mit der emotionellen Ballade Limits in die Top 10. Dann rockt sie beim Song Contest auch im großen Finale (18. 5.) mit. Als Einstimmung liefert Pænda am Freitag die neue CD Evolution II, die sie am Dienstag (23. April) mit einem sensationellen Club-Konzert in der Grellen Forelle präsentiert. Der Hit: Mit ÖSTERREICH sind Sie live dabei: Bei uns gewinnen Sie jetzt 2x2 Tickets für die CD-Präsentation am 23. April in Wien.

Aufhorchen

Highlight der neuen Hit-CD ist der Song Love Myself, wo sie mit Zeilen wie „Ich bin so viel mehr als ein Sexspielzeug“ aufhochen lässt. „Mir ist es öfters passiert, dass ich gemerkt habe, dass ich von manchen als nichts anderes betrachtet werde! Doch daran ist man eigentlich nur sebst schuld!“

Am 5. Mai hebt Pænda in Richung Israel ab. Zuvor rockt sie die Amadeus Awards (25. 4.) und bei Dancing Stars (26. 4.)