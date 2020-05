Model Nadine Leopold legt im Busen-Streit nach

Stimme. „Nein, heißt nein“, schreibt das österreichische Topmodel Nadine Leopold (26) auf seiner ­Instagram-Seite und legt im Streit mit dem Magazin Madame nach. Dieses habe ohne Zustimmung der Beauty Nippel-Fotos von in einer Fotostrecke veröffentlicht. Dagegen geht die Kärntnerin nun auch rechtlich vor. „Das Magazin kann so viele negative Kommentare von seiner Seite löschen, wie es will, aber es kann die Wahrheit nicht vertuschen und ich werde nicht eher aufgeben, bis meine Story gehört wurde und ich anderen Mut gemacht habe, sich gegen diesen Missbrauch aufzulehnen“, gibt sich Leopold kampfeslustig.