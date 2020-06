Möbelhaus-Familie Putz: Oma hört auf

Wien. Die beliebte Möbelhaus-"Familie Putz" dreht wieder einen neuen Werbe-Spot: Dieses Mal ist sogar ein Promi dabei: DJ Ötzi. Für den XXXLutz-Clip wurde in Wien gedreht.

Cécile Nordegg, die "Mutter" der Familie Putz veröffentlicht demnächst drei CDs (Cross-over). Ihre neue Single "Bisou Bisou" läuft angeblich in Frankreich und Deutschland gut an. Sie verrät auf Facebook, dass nach elf Jahren für Denka Hartmann-Procházková (Oma Putz) Schluss ist. Die 94-Jährige geht in Werbe-Pension.

"It was an honor to work with you Zdenka Procházková! Wir wünschen unserer Doyenne eine wunderbare, wohlverdiente Pension! Danke für 11 tolle Jahre!", so Nordegg auf Facebook.