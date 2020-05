Mörtel-Ex wirbt für Lugner-Game

Glücksspiel. Lange war es ruhig um Richard Lugners Ex-Frau Cathy (30). Bis auf spärlich bekleidete Fotos auf ihrem Instagram-Account hörte man nicht viel von ihr. Jetzt meldet sich das „Spatzi“ zurück – und zwar mit einem Online-Casino-Spiel. „Lugner Explosive“ nennt sich der virtuelle einarmige Bandit, der neben Kirschen, Herzen und Kussmündern auch heiße Fotos von Cathy als Gewinnsymbole zeigt.

Grantig. Dass das Playmate unter dem Namen Lugner für ein Online-Casino wirbt, stößt Mörtel zwar sauer auf, dagegen tun kann er allerdings nichts. „Cathy trägt meinen Namen und somit kann ich es leider nicht verhindern. Aber ich habe nichts mehr mit ihr zu tun und lehne jeden Kontakt ab“, so Mörtel im ÖSTERREICH-Talk. Seine Ex war für ihn also nicht unbedingt ein „Jackpot“ …