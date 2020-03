Molcho flimmert über die internationale Leinwand

Erfolg. Die harte Arbeit macht sich bezahlt. Nadiv Molcho träumt schon sein ganzes Leben lang von einer internationalen Schauspiel-Karriere – mit ersten Durchbrüchen: Im Comedy-Drama Downhill spielt er an der Seite von Stars wie Will Ferrell und Julia Louis-Dreyfus. „Die beiden sind meine absoluten Comedy-Helden“, schwärmt Molcho im ÖSTERREICH-Talk. Außerdem ist er in der Netflix-Serie Freud zu sehen und macht täglich seine „Sitdown-Comedy“ (18 Uhr, Instagram).