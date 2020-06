Motocross: Hirscher gibt wieder Vollgas

Benzin im Blut. Gemeinsam mit Motocross-Profi Matthias Walkner machte sich Skipensionist Marcel Hirscher am Wochenende auf zu einer ganz besonderen Bergtour. Sie erkundeten das Gelände auf ihren Cross-Bikes und genossen die Aussicht vom Berg. Sein Instagram-Posting zeitigte aber nicht nur Begeisterung bei seinen Fans über Hirschers Hobby. „Finde die Fetzerei in der Natur komplett daneben“, ärgert sich ein User. Nur eines polarisiert noch mehr – Marcels Haarschnitt!

Seine Haare sind nämlich jetzt fast ganz ab, und Hirscher zeigt seine Stoppelglatze, die nicht jedem gefällt. „Hoffe, du musstest nicht noch bezahlen für diese Frisur!“, scherzt ein Fan.

Viel besser kam ein Video von Marcels Hund beim Schwimmen im See an. Sein Neufundländer „Pumba“ hat sichtlich Spaß, im türkisfarbenen Wasser so richtig herumzuplanschen.