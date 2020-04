Mucha attackiert neuen Opern-Direktor

Brief. Noch nicht einmal im Amt, und schon wild umstritten – der designierte Staatsoperndirektor Bogdan Roscic (56) macht sich mit seinen Vorhaben nicht nur Freunde. Einer, der kein Fan von ihm zu sein scheint, ist Verleger Christian Mucha (66): „Schämen Sie sich, Herr Roscic“, beginnt er seinen Brief auf Facebook. „Als neuer Staatsoperndirektor haben Sie sich medienwirksam in allen Publikationen in Szene gesetzt. Und sich zum Amtsantritt gleich einmal die Maske vom Gesicht gezogen.“

Ärger. Auch auf Richard Lugner (87) kommt Mucha zu sprechen. Es sei unerhört und arrogant, ihm eine Loge zu verweigern. „Wenn Sie mir als Rache jetzt auch keine geben, ist mir das wurscht“, wirft er nach.