Nadine Leopold: Mit Traumkleid zum Opernball

Wenn sich einmal im Jahr die Wiener Staatsoper in den schönsten und elegantesten Ballsaal der Welt verwandelt, ist es wieder so weit: Der Wiener Opernball findet statt. Am 20. Februar 2020 machen internationale Gäste aus Kultur, Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Sport den Ball zu einem gesellschaftlichen Großereignis. Auch das Münchner Luxus-Leder-Label AIGNER ist zum ersten Mal als Gast dabei und freut sich in prominenter Begleitung auf eine rauschende Ballnacht und ein unvergessliches Ereignis.