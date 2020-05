Nadine Leopold: "Wurde als Nutte beschimpft"

Aufreger. „Ich hatte private Nachrichten, in denen ich als geldgierige Hure ­beschimpft wurde!“ Neue Aufregung um Nadine Leopold (26) im „Busenstreit“ mit dem Magazin Madame. „Ohne meine Einwilligung wurden Fotos veröffentlicht, in denen meine Brust deutlich sichtbar ist“, klagt sie. Seit dem Prozess, der im Herbst in Hamburg fortgesetzt wird, erlebe sie viel Zuspruch, aber auch Hass. „Ich akzeptiere, dass ich vielleicht weniger Jobs bekomme.“

Mut. Ihr Gerichtsstreit – es geht um 50.000 Euro – soll anderen Models Mut machen: „Viele Mädchen werden am Set ausgebeutet. Ich kann und will nicht länger schweigen. “