Show. Vollbart, ein wallendes Top mit Einblick auf die Muskeln und schwarze Farbe über der nachwachsenden Glatze – neuer Look für Conchita (30) beim Fest der Freude. Nach der strikten Trennung von ESC-Diva und der schrägen Wurst im SM-Look führte Tom Neuwirth am Rathausplatz seine beiden Rollen wieder zusammen. Postete auch ein Foto im kessen Leder-Look. „Mir macht es unglaublich viel Spaß, alle Regeln, die ich mir vorher aufgelegt habe, zu brechen, und ich verkleide mich für mein Leben gerne.“

ESC-Marathon. Mit dieser Vorgabe jettet Conchita auch zum Song Contest nach Israel. Bis zur großen Final-Show am 18. Mai stehen ab Mittwoch fünf Klub- und Party-Auftritte in Tel Aviv an. Dazu kann ab 16.Mai die neue CD Truth Over Magnitude vorbestellt werden. 12 neue Hits als Wurst.