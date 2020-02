Netrebko: Triumph vor Wienkonzert

Award. „Netrebko hält mit ihrer großartigen Stimme und ihrem strahlenden Charisma die Klassiker am Leben!“ Große Ehre für Anna Netrebko (48). Nach Superstars wie Springsteen und McCartney erhält sie am 9. Juni von König Carl Gustaf den mit einer Million schwedischer Kronen (ca. 95.000 Euro) dotierten „Polar Music Prize“, das Musikpendant zum Nobelpreis.

Duett. Gefeiert wird in Wien: Am 19. Februar stimmt Anna mit ihrem Ehemann Yusif Eyvazov im Konzerthaus die Klassiker von Puccini und Verdi an.

Mit den Arien könnte sie sich auch auf einen spontanen Auftritt beim Opernball vorbereiten.