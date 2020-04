Neuer Job für Gabalier wegen Krise?

Einen Song hat er schon rausgehaut in der Krise, doch jetzt scheint sich Andreas Gabalier auf andere Dinge zu konzentrieren. Da es derzeit keine Auftritte zu bestreiten gibt, hat sich der 35-Jährige eine andere Beschäftigung gesucht.

Gabalier: Schleifen statt Konzerte

In einem Facebook-Video hilft er einem Freund dessen Lokal auf Vordermann zu bringen, macht kräftig Werbung dafür nebenbei. Dieses soll nämlich bald wieder aufsperren. Gabalier schleift also und erklärt in einer Pause: „Nachdem es ja kommenden Sommer keine Konzerte gibt (…) muss ich mich wohl wieder als Bademeister und Barkeeper des Nächstens behaupten und beweisen.“