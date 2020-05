Neuer Look: So sieht Hirscher nicht mehr aus

Premiere. „Kameraerfahrung hab ich ja genug, und solange sie mir nicht auf den Kopf fallen, jagen sie mir keine Angst ein!“ Am Donnerstag startet Ex-Ski-Kaiser Marcel Hirscher (30) seine neue Karriere als Moderator. Um 20.15 präsentiert er auf ORF 2 die Show Ein Sommer in Österreich – Urlaub in Rot-Weiß-Rot, wo er 18 heimische Urlaubsziele vom Bregenzerwald bis zum Südburgenland präsentiert. Und das mit vollem Körpereinsatz: Hirscher durchquerte die Gegend rund um den Gosausee mit Kajak und Mountainbike, kletterte über die Himmelsleiter auf den Donnerkogel und wurde beim Laufen von seinem Neufundländer Pumbaa begleitet. „Wer mich kennt, weiß, dass ich mich mit vollem Einsatz einbringe.“

Frisur. Und auch mit einem neuen Look: Zum Dreh in Gosau jette er am Wochenende mit Heli und neuem Kurzhaarschnitt ein.

