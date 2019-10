Neuhauser: 'Glaube an die große Liebe'

Gemeinsam mit Sohn Julian und dessen Band Edi Nutz stand Adele Neuhauser (60) in Simone Ronachers gleichnamigem Top-Hotel in Bad Kleinkirchheim auf der Bühne. Auch im TV ist die Schauspielerin zurzeit allgegenwärtig. Zum einen startete gerade die neue Staffel von Vier Frauen und ein Todesfall und auch im Austro-Tatort ist sie an der Seite von Harald Krassnitzer zu sehen.

© TZOE/Wastler ÖSTERREICH-Society-Chef René Wastler mit Neuhauser.

Mit 60 Jahren ist Neuhauseser ebenfalls gemeistert und kann nach vorne blicken. Einzig den Mann fürs Leben hat sie noch nicht gefunden. „Es ist oft angenehm, alleine zu sein, aber manchmal ist es auch fadr in ihrem bewegten Leben endlich angekommen, wie es scheint. „Ich habe lange Jahre behauptet – denn ich habe es wirklich ernsthaft geglaubt –, dass mir das Altern nichts ausmacht. Als ich dann aber kurz vorm 60er war, habe ich doch eine kleine Panikattacke bekommen“, so Neuhauser im ÖSTERREICH-Talk. Ihre privaten Schicksalsschläge hat Neuhau“, scherzt Neuhauser. An die Liebe glaubt sie dennoch. „Ja sicher, entweder es ist die große Liebe oder nicht. Es gibt keine halbe Liebe“, grinst sie. (war)