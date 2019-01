Manager Helmut Werner ist derzeit im australischen Dschungel unterwegs. Beim TV-Format "Dschungelcamp" hat er zwei seiner Schützlinge untergebracht. Schauspielerin Sibylle Rauch ist bereits ausgeschieden. (Lesen Sie hier mehr dazu).

Relaxen

Zusammen mit seiner Freundin und Ex-Camp-Teilnehmerin, dem Playmate Nicole Mieth, kommt Werner allerdings auch zum Relaxen. Auf ihrem Instagram-Profil gibt Mieth Einblick in den Arbeitsurlaub. Mit einem süßen Schnappschuss begeistert sie ihre Follower derzeit besonders. Darauf zu sehen, so schreibt sie zum Bild: "Hier ist das echte Dschungelbaby! Die Kleine ist ein Jahr alt und heißt Camilla." Zu sehen ist das Paar mit einem Koalabären. So süß! Das Tierkind steht dem Paar richtig gut - ob die beiden nun vielleicht auf den Geschmack gekommen sind und selbst Nachwuchs planen?