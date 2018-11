Niki Lauda träumt von Blitz-Comeback

Formel-1-Legende Niki Lauda (69) war schon immer für seine überraschenden Comebacks bekannt. Drei Monate nach seiner Lungentransplantation lässt er erneut aufhorchen. Lauda soll seinen guten Freund, Ex-Formel-1-Zampano Bernie Ecclestone angerufen haben, um ihm seine Zukunftspläne mitzuteilen. „Er sagte zu mir, er habe sich einfach mal wieder bei mir melden wollen: Es gehe ihm den Umständen entsprechend gut. Er fühle sich schon viel besser“, erzählt Ecclestone im Talk mit Blick.

„Ich muss jetzt einfach sehr viele Tabletten nehmen und muss diszipliniert sein“, soll Lauda zu Ecclestone gesagt haben. Der Ex-Rennfahrer, der im Wiener AKH eine lebensrettende Nierentransplantation bekommen hatte, verließ, wie ÖSTERREICH berichtete, erst am 24. Oktober das AKH – und dennoch plant er laut Ecclestone bereits sein Comeback im Formel-1-Zirkus. „Mein Geheimplan ist es, beim Saisonfinale in Abu Dhabi wieder aufzutauchen“, soll er gegenüber Bernie gesagt haben. Das wäre bereits am 25. November. Wahrscheinlich bleibt das aber nur ein Wunschtraum. Für Ecclestone sind die Nachrichten dennoch erfreulich: „Es ist unglaublich, was Niki alles aushält.“