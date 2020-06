Trotz des enormen Erfolges ihres neuen Songs I zag di au in den ­sozialen Medien wird Nina Prolls Song offenbar von den heimischen Radiostationen ignoriert. Deshalb hinterfragt die Sängerin und Schauspielerin mit gespielter Empörung auf Instagram, warum das so sein mag: „100.000 Aufrufe! Vielen, vielen Dank für Eure Begeisterung!!! – ­Frage: Mit wem muss man eigentlich schlafen, um in österreichischen Radios gespielt zu werden? Wenn wer wen kennt, der wen kennt, bitte PN an mich.“

Erfolg

Mit ihrer provokanten Art macht sich Schauspielerin Nina Proll nicht immer nur Freunde, aber ­eines ist ihr gewiss: sie polarisiert. In ihrem neuen Corona-Wut-Lied nimmt sie das Virus und die österreichische Mentalität wieder einmal auf die Schaufel.