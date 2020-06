Trotz des Erfolges ihres neuen Liedes 'I zag di au' in den sozialen Medien, wird Nina Prolls neuer Song in den heimischen Radios offenbar nicht gespielt. Deshalb fragt die Sängerin und Schauspielerin mit gespielter Empörung ihre Follower auf Instagram: "100.000 Aufrufe! Vielen, vielen Dank für Eure Begeisterung!!! - Frage: Mit wem muss man eigentlich schlafen, um in österreichischen Radios gespielt zu werden? Wenn wer wen kennt, der wen kennt, bitte PN an mich."

Im Musik-Video zu ihrem Song "I zag di au" ist Nina Proll mit Bierdose und Tschick auf der Couch im Quarantäne-Lagerkoller zu sehen. Im ironischen Lied heißt es dann, dass sie nach Monaten allein zuhause gegen "Lebensgefährder" los - und dass ohne Maske und Handschuhe.

Die Künstlerin postet das polarisierende Video über die Corona-Krise und den Auswirkungen auf den Gemütszustand der Österreicher auf Instagram. Dazu schreibt sie die abgewandelte Kurz-Aussage: "Bald wird jeder wen kennen, der wen kennt, der wen au‘zagt hat..."