Nina Proll: Mittel gegen Corona

Nina Proll befindet sich derzeit mit ihrer Familie in ihrem Haus in Tirol in Corona-Isolation. Doch wie gewohnt nimmt sie auch diese Situation mit Humor. Zu sehen ist u. a. Ehemann Gregor Bloéb, zusammen stellen sie bitterernst fest, was nun alles anders ist. Proll meint: „Die Fußball-EM ist verschoben“, die anderen stimmen ein, sagen, dass „Dancing Stars“ ausfalle, der Führerschein verschoben ist, die Matura auch.

Was gegen Corona hilft

Darum würde man nun frühzeitig mit dem Fasten aufhören. Das Einzige, was gegen Corona helfe, sei der Alkohol. Darauf prosten sie der Kamera zu und nehmen einen Schluck …