Ö3-Star Robert Kratky ist wieder Single

Seit Sommer 2018 waren Franziska Sumberaz (26) und Robert Kratky (46) ein Paar. In der Öffentlichkeit sah man die beiden aber dennoch nur selten. Wie der Ö3-Star nun auf Instagram selber bestätigt, kam es bereits vor Monaten zur Trennung.

© Instagram

In einer nächtlichen Instagram-Story packte Kratky aus „Zur guten Nacht noch etwas ungewohnt privates. Normalerweise halte ich mein Liebesleben eher bedeckt. Und wenn dann doch einmal etwas öffentlich geworden ist es für die beiden Menschen sehr schwierig, wenn sich etwas geändert hat. Deswegen sage ich es klipp und klar, dann ist das Thema erledigt. Also, ich bin bereits seit Monaten in keiner Beziehung mehr.“ Über die Gründe der Trennung sagt der Ö3-Star jedoch nichts.

© Instagram

Der Ö3-Star hat auf Instagram mittlerweile über 65.000 Follower und das, obwohl er erst seit August 2018 auf der Social-Media-Plattform tätig ist. Privates teilt er allerdings nur selten.