ÖSTERREICH auf Tour mit Wanda

Top. Überraschend wenig Alkohol vor der Show, keine zertrümmerten Garderoben („Um das Geld, was das Reparieren kostet, gehe ich lieber mit der Familie essen“) und Backstage-Party mit Benjamin von Stuckrad-Barre und Sven Regener. So feiern Wanda ihre Rekord-Tournee.

Über 300.000 Fans bei 27 Konzerten in Deutschland, Österreich mit dem Stadthallen-Doppelpack (15. und 16. Mai) als Highlight und der Schweiz. Gestern ließ man über 11.000 Fans in München ausflippen, vorgestern 9.000 in Berlin. ÖSTERREICH war backstage dabei.

© Thomas Zeidler

Tour-Alltag. Um 12 Uhr stoppt der Tourbus, Würfel-Poker gegen den Lagerkoller und „DJ Marco“ mit Michael-Jackson-Raritäten als Stimmungsmacher – vor der Halle. Nach Dinner gibt’s Soundcheck: Probe im Freizeitgewand mit Zigaretten. Um 20.55 Uhr zündet eine Backstage-Runde Wodka-Shots das Hit-Feuerwerk: 26 Kracher in 120 Minuten mit Stadion-Stimmung zu Bussi Baby, ehrfürchtigem Applaus für die Emotions-Ballade 0043 und kollektiver Ekstase bei 1, 2, 3, 4.

© Thomas Zeidler

Party. Frisch geduscht („Das holt einem das Leben zurück“) geht’s zur After-Show-Party, wo Sekt, Bier und VIP-Gäste wie Benjamin von Stuckrad-Barre oder Sven Regener warten. Bis zwei Uhr wird philosophiert – über Fußball, Restaurants und Nirvana. Das Rauchverbot ist längst gefallen. Mit Wein-Flasche in der Hand geht’s in den Tourbus, der ab 9. Mai dann auch sechs Mal in Österreich stoppt.